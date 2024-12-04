نور النبوي: نراهن على نجاح فيلم "الحريفة 2" لأحداثه المثيرة

عبر الفنان نور النبوي عن سعادته الكبيرة لعرض الجزء الثاني من فيلم “الحريفة” بالسينمات المصرية والعربية، بعد نجاح الجزء الأول.

فيلم الحريفة 2

وقال نور النبوي في تصريحات لفيتو، أن الجزء الثاني من فيلم “الحريفة”، مختلف تمامًا عن الجزء الأول، لذلك فكل أبطال العمل يراهنون على نجاحه، نظرًا لأحداثه المختلفة وللجرعة الكوميدية التي يحتوي عليها الفيلم.

وأضاف نور أنه لديه أمل كبير بأن يحقق الفيلم نجاحا أكبر من الجزء الأول، بالرغم من إعجاب الجمهور الكبيرة بفيلم “الحريفة 1”، وتحقيقه لإيرادات فاقت التوقعات فور طرحه بالسينمات، وهذا ما حمس فريق عمل الفيلم لتقديم جزء ثان منه.

عرض خاص للحريفة 2

وأقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم الحريفة، بحضور أبطاله نور النبوي، أحمد غزي، وكزبرة. الفيلم الذي يُعدُّ جزءًا ثانيًا من سلسلة "الحريفة" التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، يتابع رحلة أبطال العمل بعد فوزهم بالبطولة وعودتهم إلى الجامعة مع انضمام أعضاء جدد للفريق، سواء من الرجال أو النساء.

الفيلم من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من 4 ديسمبر بمصر و5 ديسمبر بسينمات الخليج.

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

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