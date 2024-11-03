الأحد 03 نوفمبر 2024
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صحة العاشر من رمضان بالشرقية تنظم ندوات إرشادية

ندوات التثقيف الصحى
ندوات التثقيف الصحى بمدارس وحضانات مدينة العاشر من رمضان.

قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان  بمحافظة الشرقية إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وتعليمات الدكتور هانى مصطفى  جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية تم عقد مجموعة من الندوات.  

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وقالت مديرة الإدارة الصحية بالعاشر إن  الدكتورة ندى شعبان رئيس قسم التثقيف الصحى بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان ومسئولى التثقيف الصحى بالإدارة والمراكزالطبية قاموا بتقديم ندوات تثقيف صحى للطلاب تناولت عدة موضوعات منها  الأكل الصحى وغير الصحى وصحة الفم والأسنان وڤيروس السعار والإسعافات الاولية عند حدوث العقر ومكان تواجد المصل.

ندوات عن التغذية السليمة 

كما أدارت رئيسة قسم التثقيف الصحى العاملين بالقسم ندوات عن التغذية السليمة وطبق الغذاء الصحي و التنمر وأنواعه وخطورته علي الصحة النفسية للطفل وكذلك النظافة الشخصية وغسيل الأيدي. 

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ندوة عن العناية بالجسم واخرى عن الشعر والبشرة 

كما قام قسم التثقيف الصحى أيضا بعمل ندوة عن كيفية العناية بالجسم وأخرى عن الشعر والبشرة وحب الشباب في مرحلة المراهقة، وأخرى عن الأنيميا وأنواعها وطرق الوقاية،  وأخرى عن أهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة وكذلك ندوة عن خطورة مشروبات الطاقة والأخيرة عن إدمان الإنترنت وتأثيره

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محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى وزير الصحه نائب رئيس الوزراء الدكتور حالد عبدالغفار الدكتولر هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية

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