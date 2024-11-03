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طريقة عمل الفاصوليا البيضاء أكلة لذيذة سهلة التحضير

الفاصوليا البيضاء
الفاصوليا البيضاء

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، الفاصوليا البيضاء من البقول الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية وعشاق كثيرون، وتقدم فى مصر بطرق مميزة.

وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها، حيث تقدم بالصلصة واللحمة مع الأرز.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفاصوليا البيضاء.

مكونات عمل الفاصوليا البيضاء:-

2 كوب فاصوليا بيضاء (منقوعة في الماء لمدة 6-8 ساعات)

1 بصلة كبيرة (مفرومة)

3 فصوص ثوم (مفرومة)

4 حبات طماطم (معصورة)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

2 كوب ماء أو مرق

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء:-

  • قومى بسلق الفاصوليا في ماء مملح لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.
  • يمكنك استخدام قدر الضغط لتقليل الوقت.
  • في مقلاة، سخنى زيت الزيتون على نار متوسطة.
  • اضيفى البصل المفروم وقلّبيه حتى يصبح شفافًا.
  • اضيفى الثوم وقلّبيه لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.
  • ثم أضيفي عصير الطماطم، الملح، الفلفل، الكمون والبابريكا.
  • اتركى المكونات على النار لمدة 10-15 دقيقة حتى تتمازج النكهات.
  • بعد أن تنضج الفاصوليا، أضيفيها إلى المقلاة مع الصلصة.
  • اتركيها تغلي معًا لمدة 10 دقائق.
  • يمكنك تقديم الفاصوليا البيضاء بالصلصة كطبق جانبي أو رئيسي مع الخبز أو الأرز.
  • يمكنك إضافة بعض الأعشاب مثل البقدونس أو الكزبرة للتزيين.
  • إذا كنت تحبين النكهات الحارة، يمكنك إضافة فلفل حار حسب الرغبة.
طريقة عمل الفاصوليا البيضاء 
طريقة عمل الفاصوليا البيضاء 

فوائد البقوليات للصحة 

والفاصوليا البيضاء لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، وتشير إحدى الدراسات إلى أن الاستهلاك المتكرر للبقوليات، خاصة العدس، في سياق النظام الغذائي المتوسطي، قد يوفر فوائد للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني لدى كبار السن الذين يعانون من مخاطر عالية في القلب والأوعية الدموية.

وعلاوة على ذلك قد يكون إدراج البقوليات الغذائية في النظام الغذائي استراتيجية مفيدة لفقدان الوزن لأنه يؤدي إلى تأثير متواضع لفقدان الوزن حتى عندما لا يُقصد من الأنظمة الغذائية تقييد السعرات الحرارية.

وتحتوي البقوليات مثل: الحمص والعدس والفول، على كميات كبيرة من الزنك، حيث ينصح الأطباء بضرورة تناولها باستمرار في الفترة الحالية لتقوية المناعة في ظل جائحة كورونا المنتشرة حول العالم.

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