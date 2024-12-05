الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أن اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من الأسرى، يؤكد صحة رواية الحركة وبطلان رواية الاحتلال وتحمله مسؤولية التداعيات التي حدثت في حينه.

فشل نظرية نتنياهو بتحرير الأسرى بالقوة

وأشارت الحركة في بيان لها إلى مقتل المزيد من أسرى الاحتلال على يد جيشهم يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحرير الأسرى بالقوة، وأن الضغط العسكري لا يحرر أسراه بل يقتلهم.

وذكرت حماس في بيان لها أن نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى، بسبب إفشاله التوصل لاتفاق، ولا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل.

 لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال

وشددت في نهاية البيان على أنه “لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأربعاء أن إسرائيل استعادت خلال عملية خاصة جثة إسرائيلي أسر في 7 أكتوبر 2023 خلال هجوم حماس وقتل في غزة خلال الأسر.

وقال رئيس الوزراء في بيان: "في عملية خاصة استعدنا جثة الرهينة إيتاي سفيرسكي الذي خطف في 7 أكتوبر من كيبوتس بيئري وقتل في الأسر على يد حماس في يناير 2024".

الإفراج الفوري عن الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز "الشين بيت" أن "عملية خاصة" نُفذت لاستعادة جثة الرهينة.

ورحب منتدى عائلات الأسرى الذي يمثل غالبية أسر المحتجزين في قطاع غزة بـ"عودة جثمان إيتاي"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري عن الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وأضاف المنتدى في بيان: "لا تزال العائلات تنتظر أقاربها بعدما أمضوا 425 يوما في الأسر. لا يزال الكثير من الأسرى على قيد الحياة لكنهم يواجهون خطرا كبيرا جدا ومن الضروري الإفراج عنهم فورا".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا آخر كشف فيه نتائج تحقيق حول مقتل ستة رهائن نقلت جثامينهم إلى إسرائيل في أغسطس.

 منتدى عائلات الأسرى

وأوضح الجيش في بيانه "من المرجح جدا أن يكون مقتلهم مرتبطا بالضربة (الإسرائيلية) قرب الموقع الذين كانوا يحتجزون فيه".

وتعليقا على نتيجة تحقيق الجيش حرص منتدى عائلات الأسرى على التشديد على "المخاطر التي يواجهها الرهائن يوميا كما يظهر هذا التحقيق".

وقبيل ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "ثمة احتمالا راهنا في إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن".

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