في عملية خاصة، نتنياهو يعلن استعادة جثة رهينة من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن إسرائيل استعادت خلال عملية خاصة جثة رهينة إسرائيلي خطف في 7 أكتوبر 2023 خلال هجوم حماس وقتل في غزة خلال الأسر.

وقال رئيس الوزراء في بيان "في عملية خاصة استعدنا جثة الرهينة إيتاي سفيرسكي الذي خطف في 7 أكتوبر من كيبوتس بيئري وقتل في الأسر على يد حماس في يناير 2024".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز "الشين بيت" أن "عملية خاصة" نفذت لاستعادة جثة الرهينة.

وخطف الإسرائيلي البالغ 38 عاما خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 عندما كان يزور والديه في كيبوتس بيئري الذي قتل فيه عدد كبير من الأشخاص.

ورحب منتدى عائلات الرهائن الذي يمثل غالبية أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بـ"عودة جثمان إيتاي" مطالبا بـ"الإفراج الفوري عن الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وأضاف المنتدى في بيان "لا تزال العائلات تنتظر أقاربها بعدما أمضوا 425 يوما في الأسر. لا يزال الكثير من الرهائن على قيد الحياة لكنهم يواجهون خطرا كبيرا جدا ومن الضروري الإفراج عنهم فورا".

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