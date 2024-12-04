مصدر: قطر تستأنف وساطتها في غزة وتوقعات بعودة قادة حماس إلى الدوحة

أكد مطلع، أن قطر استأنفت دورها وسيطًا رئيسيًّا في غزة، بعد إعلان تجميد دورها في الوساطة بين إسرائيل وحماس، نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي فى خلال الجولات الماضية.

قطر استأنفت دورها وسيطًا رئيسيًّا في غزة

وقال المصدر لوكالة "رويترز" مساء اليوم، أن قطر استأنفت دورها وسيطا رئيسيا في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حركة حماس التفاوضي إلى العاصمة القطرية "الدوحة".

وتابع المصدر، إن مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف التقى رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبدء الجهود الدبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 يناير المقبل.

مبعوث ترامب يقنع قطر بالعودة إلى دورها في مفاوضات غزة

وأضاف المصدر، أن ستيف ويتكوف المبعوث الجديد سافر إلى قطر وإسرائيل في أواخر نوفمبر الماضي لهذا الغرض.

ولفت المصدر وفق ما نقلت "رويترز"، أن الاجتماعات تشير إلى أن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي بعد تعليقها لذلك الدور الشهر الماضي، مضيفا أنه من المرجح أن يعود مفاوضون من حركة "حماس" إلى العاصمة القطرية الدوحة لتسهيل جولة جديدة من المحادثات قريبا.

وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن أن هناك مساعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في غزة قبل تولي ترامب مهامه الشهر المقبل.

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