الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

اعتقال 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

 قالت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة

وفي وقت سابق، أشار بيان لنادي الأسير الفلسطيني إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل اقتحام محافظة جنين ومخيمها، يرافقها عمليات تنكيل وتدمير واسعة، في منازل المواطنين، والبنية التحتية.

 

عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ولفت البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023، بلغت أكثر من 11 ألفا، و750 مواطنا من الضفة والقدس.

 

عمليات اعتقال المدنيين في قطاع غزة

 وشدد البيان على "أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".

ولفت البيان إلى أن القوات الإسرائيلية "تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم".

وأكد أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة  لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف.

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