الخميس 05 ديسمبر 2024
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49، الصادر في 5 ديسمبر 2024، قرارين جديدين اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالسويس لوزارة العدل، وتعديل مسار 8 طرق لربط معابر القري في السويس والإسماعيلية.

وجاء القراران كالتالي:
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3416 لسنة 2024، بشأن قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 940 مترا مربعا، ضمن نطاق حى السويس بمحافظة السويس، بالمجان، لصالح وزارة العدل لإقامة مقر للشهر العقاري.


- قرار رئيس الوزراء رقم 3703 لسنة 2024، بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل مسارات عدد (8) طرق لربط معابر (21 قرية أبو عارف- 22 قرية الجوهرى- 24 قرية المشروع- 26 قرية عامر- شمال القنطرة- جنوب الفرقة 18 ميكا- الفردان- أبو سميحة بنطاق ج 2 ميد) بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية.

 


 

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