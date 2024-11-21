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رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47، الصادر في 21 نوفمبر 2024، 10 قرارات جديدة اليوم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة للمشروعات بالمحافظات، ولأعمال المنفعة العامة.

 

تخصيص أرض من أملاك الدولة لمشروعات خدمية 

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3393 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 100 متر مربع، بقرية كفر الخضرة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3394 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع عبد العاطى محمد بيومي، بمساحة 337 متر مربع زمام عزبة رشيد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحي.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3395 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1644 متر مربع، ناحية قرية شبراباص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بالمحافظة لإقامة ناد لذوى الهمم. 

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3396 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 70 متر مربع، ناحية زاوية بمم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمنوفية لتوسعة مسجد الرحمن.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3397 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3446٫20 متر مربع، زمام قرية كمشوش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية لتوفيق وضع ملاعب ومبنى إدارى مركز شباب كمشوش.

قرارات رئيس مجلس الوزراء اليوم


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3398 لسنة 2024، بتتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1558 متر مربع، ناحية قرية شطانوف، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة رسمية للغات.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3399 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1842 متر مربع، زمام ميت شهالة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مركز صحي.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 730٫75 كتر مربع، ناحية بزاوية الناعورة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفيق وضع مركز شباب نادر.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار، الذى تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة، الكائن بحوض داير الناحية نمرة (28) زمام طه شبرا، مركز قويسنا محافظة المنوفية، بمساحة مقدارها  502٫49 متر تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3688 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ساقلتة الابتدائية للبنات، والأرض المضافة، والمطعم، بشارع الجزائر، زمام مدينة ساقلتة، محافظة سوهاج.


 

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