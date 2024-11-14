رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46، الصادر في 14 نوفمبر 2024، 4 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة بشرم الشيخ لإقامة مسجد، وإنشاء كوبري أعلى مزلقان التل الكبير، واعتبار بعض المشروعات منها مشروع المرحلة السادسة من المترو من أعمال المنفعة العامة .

جاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3392 لسنة 2024، بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900 متر مربع، بجوار قرية الريفيرا، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2024، مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق، الذي يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطرة البلد، مرورًا بمناطق مسطرد، والخصوص، وبهتيم بمحافظة القليوبية، ومناطق طرة، وزهراء المعادي، والسواح، والوايلى، والزاوية، والدمرداش، وطريق صالح سالم، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة، بمساره، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع، من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار سيارات النقل الجماعي بشارع ترعة المنصورية فيصل بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.