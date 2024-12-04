12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات.

وتتضمن قرارات مجلس الوزراء اليوم:

تخصيص أراضٍ بشمال سيناء لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتشمل 7 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.4 ألف فدان، و5 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، وقطعتي أرض بإجمالي مساحة 47.4 ألف فدان.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025، بهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.

وتم التأكيد على أن المستهدف هو توافر سيارات بالأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة، وتوازن في الأسعار.

كما تم التأكيد أيضًا على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق.





اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

تخصيص قطعة أرض بالدقهلية لإقامة موزع كهرباء لصالح شركة شمال الدلتا

الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 م2 داخل الزمام وداخل الحيز العمراني، ضمن القطعة رقم 25 بحوض القريعي نمرة 6، في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لإقامة مُوزع كهرباء عليها (لوحة توزيع) بالمجان، لصالح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال مشروعات النقل والإسكان

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وهما اللجنة المُنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2024 لعدد 55 مشروعًا، تخص وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللجنة المنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2024 لعدد 8 مشروعات، تخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات عن عقود المقاولات والتوريدا

اعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات التي تحمل أرقام 73 و74 و75 المؤرخة بأيام 13 و19 و27 نوفمبر 2024، وتشمل قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المُعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي





اعتبار مشروع "أوبيليسك للطاقة الشمسية" من المشروعات الاستراتيجية ومنحه الرخصة الذهبية

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من المشروعات الاستراتيجية، طبقًا لنص المادة 20 من هذا القانون، والمادة 41 من لائحته التنفيذية، وذلك للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".

ويستهدف المشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، لبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومُزودة بنظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك على قطعة أرض بمساحة 16.3 كم2، بمنطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، بنظام حق الانتفاع.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع لنحو 600 مليون دولار، ومن المُقرر التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميجاوات في أغسطس 2026، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 100 مهندس وفني وعامل بشكل دائم، و5 آلاف فرصة عمل أثناء إنشاء واختبارات المشروع، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اعتبار مشروع "فيوتشر فيرت للأسمدة والكيماويات" من المشروعات الاستراتيجية ومنحه الرخصة الذهبية

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات ش.م.م، من المشروعات الاستراتيجية، ومنحه الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية".

ويستهدف مشروع الشركة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتصنيع الأحماض غير العضوية، وتصنيع الأسمدة المركبة، وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، على مساحة تصل إلى نحو 127 ألف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 40 مليون دولار، بحيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يناير 2026، ويوفر المشروع فرصة عمل لـ 300 عامل بشكل مباشر.

كما يستهدف مشروع الشركة تصدير ما لا يقل عن نسبة 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، ويسعى للحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، من خلال إعادة تدوير المنتجات ثانوية التصنيع واستخدامها في العملية الانتاجية، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري من خلال توليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مولدات تعتمد على الحرارة المتولدة من وحدات الإنتاج.

ويعد مشروع الشركة هو المشروع الثاني لها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والذي يقام على مساحة 37 ألف م2، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2018، ويختص بإنتاج السماد المُركب، بقدرة 50 ألف طن سنويًا، وقد حقق نسبة تصدير بلغت نحو 99% من الإنتاج، بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في عام 2023.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

ضوابط تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وربطها بالشبكة الكهربائية

استعرض مجلس الوزراء الضوابط والقواعد التنظيمية المقترحة التي تنظم تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عن طريق محطات طاقة متجددة وربطها بالشبكة الكهربائية لتغذية منشآت صناعية قائمة ومغذاه فعليا من الشبكة القومية الكهربائية.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي



تخصيص أراضٍ بوادي النطرون لأنشطة الإنتاج الداجني

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة 1119.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الإنتاج الداجني.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

توقيع اتفاقية شراء طاقة الرياح لمشروع 900 ميجاوات بين المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك

وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع 900 ميجاوات من طاقة الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك (إيه أس إيه).

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

تخصيص أراضٍ لمشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع الأراضي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بشمال خليج السويس، ومن الطاقة الشمسية بغرب النيل، لشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك في إطار تنفيذ مشروع شركة دمياط للأمونيا.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اعتماد محضر اجتماع صندوق تنمية الصادرات واستعراض البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات

اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم (32)، كما استعرض أهم ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي

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