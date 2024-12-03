رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 48 (مكرر)، الصادر في أول ديسمبر 2024، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منح شركة بلقان للصناعات الغذائية الموافقة على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بكافة أنواعها، وإنشاء "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية".

وجاء القراران كالتالي:



- قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024، بشأن منح شركة بلقان للصناعات الغذائية "ش.م.م" الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بكافة أنواعها، وذلك على مساحة 76517.30 متر مربع، الكائنة بقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، محافظة الجيزة، على أن تلتزم الشركة البدء في تشغيل المشروع في الأول من مارس 2026.



- قرار رئيس مجلس الوزراء 4104 لسنة 2024، بإنشاء غرفة تطوير واستصلاح الأراضى الصحراوية.

وجاء في نص قرار رئيس الوزراء "تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، تتضمن أنشطة استصلاح الأراضي الصحراوية ، بغرض الزراعة بمختلف أنواعها، وأنشطة مراكز ما بعد الحصاد داخل الأراضي الصحراوية المستصلحة ومحطات الفرز والتجهيز والتبريد والتعبئة، وإنشاء الصوامع ومخازن غلال ومحالج أقطان، وتصنيع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية؛ داخل نطاق الأراضي الصحراوية المستصلحة وأنشطة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومشروعات مكافحة التصحر والحراجة الزراعية وأنشطة الهندسة الحيوية بغرض تثبيت التربة ومكافحة تأكلها."

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