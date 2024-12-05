الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم مبادرات تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع فريق مركز التطوير المهني، وذلك في إطار دعم وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز دور مراكز التطوير المهني في تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.

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 جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر عبد الرحمن مديرة المركز وفريق العمل وعدد من الطلاب المتطوعين المساهمين في تحقيق رؤية المركز وأهدافه.

وأعرب رئيس جامعة  بنها عن اعتزازه بالانجازات التي حققها المركز، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الالتزام والتفاني الذي أبداه فريق العمل والمتطوعين، الذين جسدوا روح العمل الجماعي وقدموا نموذجًا يحتذى به في خدمة الطلاب والخريجين، مؤكدا علي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المركز في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمع.

 

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وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، بالًدور المتميز الذي يقوم به المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، موجها  شكره وتقديره لفريق العمل ولكل من ساهم في نجاح المركز، مشددًا على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان استدامة التميز وتحقيق المزيد من النجاحات.

وأكد " الجيزاوي" التزام جامعة بنها بدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، انطلاقًا من رؤيتها الرامية إلى تحقيق التميز الأكاديمي والمجتمعي، وبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في نهضة الوطن.

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