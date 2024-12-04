افتتاح فعاليات الدفعة الأولى لـ مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، ونشر الوعى بأهميتها واستخدام الموارد المتاحة واستثمارها بشكل أفضل فى كل المجالات.

إطلاق فعاليات مبادرة سفراء جامعة بنها

جاء ذلك خلال إطلاق بدء فعاليات مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ ( الدفعة الأولى ) للهيئة المعاونة بالجامعة بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بالجامعة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء الدفعة الأولى من المبادرة.

مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة

وأشار" الجيزاوى " إلى أن الجامعة تبنت الجامعة العديد من السياسات والإجراءات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاعتماد تدريجيا على الطاقة الجديدة والمتجددة فى بعض المنشآت بالإضافة الى زيادة المسطحات الخضراء فى الجامعة وهو ما انعكس على تأثير الجامعة فى التصنيفات العالمية التي تقيس مدى التزام الجامعات بمؤشرات التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها

وأضاف " الجيزاوي " أن مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ تستهدف بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة في مجال التنمية المستدامة، ليكونوا سفراء الجامعة للتنمية المستدامة والمناخ، وكذلك نشر ثقافة التنمية المستدامة في الجامعة والمجتمع المحيط، وذلك من خلال حزمة من الدورات التدريبية والممارسات التفاعلية العملية والميدانية متضمنة أنماط التنمية، وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتعرف على الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.

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