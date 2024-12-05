مقتل شاب طعنًا في القلب خلال مشاجرة في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يُدعى كريم بيلا، إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة بموقف الفردوس بمدينة الإسماعيلية.

إخطار بوقوع مشاجرة في موقف الفردوس

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بموقف الفردوس ووجود شاب مصاب بطعنة خطيرة، على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للسيطرة على الوضع وفتح تحقيق في ملابسات المشاجرة.

انتقال سيارات الإسعاف لمكان الجريمة

في الوقت ذاته، هرعت سيارة إسعاف بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، إلى موقع الحادث لنقل المصاب الذي كان يعاني من إصابة خطيرة في منطقة القلب، ونقل على وجه السرعة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محاولات طبية لإنعاش القلب

وبذل الفريق الطبي جهودًا كبيرة في محاولة إنقاذ حياة الشاب، حيث خضع لمحاولات إنعاش مستمرة، لكن للأسف، لفظ كريم بيلا أنفاسه الأخيرة أثناء تلك المحاولات، متأثرًا بإصابته البالغة نتيجة الطعنات التي تعرض لها.

شهود عيان يكشفون سبب الجريمة

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، حيث تم سماع أقوال شهود العيان الذين أفادوا بأن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات شخصية بين الضحية وأحد الأشخاص.

وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية تشير إلى أن الجاني استخدم سلاحًا أبيض في الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للقبض على المتهم المتورط في الجريمة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها لمعرفة جميع الملابسات والتفاصيل المحيطة بالحادث، وتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذه الجريمة البشعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.