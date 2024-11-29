تفاصيل التحقيق في مصرع وإصابة عمال سقطوا من أعلى سقالة بكرداسة

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع عامل وإصابة آخرين إثر سقوطهم من أعلى سقالة خلال أداء عملهم في منطقة كرداسة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن العمال سقطوا من أعلى سقالة، خلال أداء عملهم، مما أسفر عن مصرع أحدهم، متأثرة بالإصابات التي لحقت به، وإصابة الآخرين بكسور وجروح.

وصرحت نيابة كرداسة بدفن المتوفى والاستعلام عن الحادث الصحية للمصابين.

مصرع وإصابة عمال سقطوا من أعلى سقالة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط عمال من أعلى سقالة، في كرداسة، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن عمال سقطوا من أعلى سقالة، خلال أداء عملهم، مما أسفر عن مصرع أحدهم، متأثرة بالإصابات التي لحقت به، وإصابة الآخرين بكسور وجروح.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.