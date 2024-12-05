تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

أعلنت ناسا عن تأجيل انفصال المركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية إلى يوم 6 ديسمبر الجاري.

تأجيل انفصال المركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية

وتشير ناسا على موقعها الإلكتروني إلى أن تأجيل انفصال المركبة سيسمح لرواد الفضاء باستكمال تحميل نتائج التجارب العلمية والمعدات المخبرية في المركبة الفضائية Cargo Dragon من أجل متابعة تحليلها على الأرض، ومن المقرر أن تنفصل المركبة عن المحطة الفضائية الدولية غدا الجمعة 6 ديسمبر.

تأجيل عودة المركبة إلي كوكب الأرض

يذكر أنه كان من المقرر انفصال المركبة اليوم الخميس، ولكن بسبب الظروف الجوية غير المواتية تقرر تأجيل عودتها إلى الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.