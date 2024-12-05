النيابة تستدعي ضحايا عصابة سرقة متعلقات المواطنين في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء ضحايا تشكيل عصابي سرق متعلقات مواطنين من داخل سيارة أحدهم بأسلوب "كسر الزجاج الأمامي" بمدينة نصر، للتعرف على المتهمين والمضبوطات.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين

البداية كانت عندما تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لارتكابهم واقعة سرقة (جهاز لاب توب، حقيبة بداخلها مبلغ مالى) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج الأمامى".

وعثر بحوزة المتهمين على السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، ولوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض، وجهاز لاب توب.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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