إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة باحالة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة إلى محكمة الجنايات.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين

البداية كانت عندما تمكنت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات" وبحوزتهما (6 هواتف محمول "مجهولين المصدر" – الدراجة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامي).



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات

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