حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة متعلقات من داخل سيارة أحد المواطنين بأسلوب "كسر الزجاج الأمامى" بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين



البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا يفيد بضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (جهاز لاب توب، حقيبة بداخلها مبلغ مالى) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج الأمامى".



وعثر بحوزة المتهمين السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، لوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، مبلغ مالى، سلاح أبيض، جهاز لاب توب ).



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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