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حوادث

حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الإسكندرية

حبس تشكيل عصابي،
حبس تشكيل عصابي، فيتو

أمرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

سرقة دراجة نارية أمام مكتب بريد 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة دراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية تلقى بلاغًا من (موظف) باكتشافه سرقة دراجته النارية من أمام مكتب بريد محل عمله الكائن بدائرة القسم.
 

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "قطع الأسلاك" وكذا ارتكابهم واقعتين مماثلتين محرر بشأنهما محضرين وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها منهم "دراجة الشاكى" وتم تسليم الدراجات النارية لمالكيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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