رصاصة بجسد رهينة تكشف المستور، تحقيق للجيش الإسرائيلي حول مقتل 6 أسرى يثير غضب أهاليهم

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عائلات 6 أسرى إسرائيليين، كان قد أعلن استعادة جثثهم من غزة، أغسطس الماضى، بأنهم قتلوا بإطلاق نار من مقاتلي القسام، عقب قصف إسرائيلي قرب مكان احتجازهم.

تحقيق الجيش الإسرائيلي حول مقتل 6 أسرى فى غزة

وقدر الجيش الإسرائيلي فى تحقيقه، أن القتلى الستة "قتلوا على يد آسريهم بعد الغارة الجوية مباشرة، ولكن على أي حال؛ كانت الغارة الجوية ستقتلهم، تمامًا كما قتلت آسريهم"، وفق ما نقلت إذاعة الجيش.

التحقيق أظهر أيضا، العثور على أسلحة مع مقاتلي حماس الذين استشهدوا في المكان ذاته، "لكن لم يتم العثور على تطابق ملموس بين هذه الأسلحة والرصاص الموجود في أجساد الأسرى.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسئول أمني وصفته برفيع المستوى قوله: "لا نعرف دائمًا مكان وجود جميع المختطَفين، لكننا نبذل جهدًا يوميًا لتقليل أي خطر".

وشدد المسئول، على أن "هناك عدة حالات خلال الحرب أدى فيها افتقارنا إلى المعلومات للأسف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى وفاة رهائن".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن الرهائن "احتجزوا خلال الأشهر الأولى من الحرب" مع رهائن آخرين، "وربما إلى جانب مسئولين كبار في حماس، في نفق كبير في خانيونس، حيث احتجزوا هناك، بحسب التقديرات، حتى نهاية ديسمبر - أوائل يناير، ثم تم نقلهم إلى نفق في حي حمد بخانيونس".

هجوم الاحتلال على حي حمد لتحرير الأسرى الستة

وحينما هاجم جيش الاحتلال حي حمد بتاريخ 14/ 2/ 2024، بالقرب من مكان احتجاز الرهائن، قام مقاتلو حماس بقتلهم، فيما استشهد مقاتلو حماس، "في وقت لاحق، نتيجة ’التأثير الثانوي’ للهجوم الإسرائيلي، أي كنتيجة انبعاث الغازات السامة، عقب الغارة الجوية"، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيليّ.

وفي بيانه، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه "من المرجح أن تكون وفاتهم ناجمة عن الهجوم الذي وقع بالقرب من المكان الذي كانوا محتجزين فيه، ووفقا للسيناريو المحتمَل، فقد أطلق مقاتلو حماس النار على الرهائن في هذا الوقت تقريبا.

وفي الوقت نفسه، فمن المحتمل أن يكون المختطَفون قد تعرضوا لإطلاق النار من قبل مقاتلين آخرين من حماس غير الذين كانوا يحرسونهم بعد مقتلهم، ولا يمكن استبعاد احتمال أن يكون المختطفون قد قتلوا قبل الهجوم في المنطقة".

جيش الاحتلال، فيتو

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "في وقت الهجوم، لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي أي معلومات أو أي شكّ حول وجود المختطفين، تحت الأرض في المنطقة التي تعرضت للهجوم، أو في محيطها".

وذكر الجيش أنه "تبين من الفحص وجود آثار طلقات نارية على الجثث، ولم يتم العثور على آثار طلقات نارية على جثامين مقاتلي القسام".

وأضاف، أنه "في ظل الوقت الطويل الذي مر، لم يكن من الممكن التوصل إلى تحديد قطعي للسبب المباشر لوفاة المختطفين، أو للتوقيت الدقيق لإطلاق النار عليهم".

غير أنه شدد على أنه مقلتهم، قد نجم "عن الهجوم الذي وقع بالقرب من المكان الذي كانوا محتجزين فيي، وفي الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون المختطفون قد قتلوا قبل الهجوم في المنطقة".

نتائج التحقيق دليل على أن الضغط العسكري يؤدي لمقتل الأسرى

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن منتدى أهالي الأسرى، أن نتائج التحقيق دليل آخر على أن الضغط العسكري يؤدي لمقتل المختطفين.

كما نقلت القناة 12 العبرية، عن عائلات الأسرى في غزة أن تحقيق الجيش "يوضح الحاجة الملحة والعاجلة لإعادة جميع أبنائنا".

من جانبها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن حفيدة أحد الأسرى الإسرائيليين الستة، قولها إن معنى تحقيق الجيش الإسرائيلي أنه هو المسؤول عن مقتل الأسرى.

كما أكدت حفيدة أحد الأسرى الستة، أن الجيش "اعتذر للعائلات عن هذا الخطأ الكبير الذي أدى إلى قتل الأسرى".

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