مدرب ليفربول مشيدا بالفرعون المصري: في كل مرة نحتاج فيها محمد صلاح يسجل هدفا

أشاد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بما قدمه محمد صلاح لاعب الفريق، رغم خسارة فريق ليفربول لنقطتين خلال مباراته مع نيوكاسل بـالدوري الإنجليزي

وقال أرني سلوت في تصريحات عبر "أمازون برايم":" بعد الأسبوع الذي خضناه، تمكنا من تغيير مجرى المباراة، وهو أمر إيجابي للغاية في كل مرة نحتاج فيها إلى محمد صلاح، يسجل هدفًا".

وتابع مدرب ليفربول تصريحاته: "نأمل أن يتمكن صلاح من مواصلة هذا الأداء لفترة طويلة، لقد كان رائعًا في الشوط الثاني، لقد فعل الكثير من الأشياء المميزة لنا".

واكد "لقد كنا رائعين في الشوط الثاني لكننا لم نكن جيدين بما يكفي في الشوط الأول ربما كانت النتيجة 3-3 هي النتيجة التي تستحقها المباراة".

وأضاف: "لقد كانوا أقوياء للغاية وأجبرونا على ارتكاب الأخطاء لكننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني كنت أعلم أن المباراة يمكن أن تتغير".

مباراة ليفربول ونيوكاسل

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل، بتعادل مثير 3/3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت تألقا كبيرا من محمد صلاح الذي كان أبرز لاعبيه بعدما صنع الهدف الأول لزميله كورتيس جونز، كما سجل الهدفين الثاني والثالث وتصدت العارضة لفرصة هدف آخر، إلا أن أخطاء مدافعي وحارس ليفربول تسببت في ضياع الفوز من الريدز.

بدأ فريق نيوكاسل المباراة بضغط مكثف وسيطرة على مجريات الأمور، مستغلا عاملي الأرض والجمهور حيث هدد مرمى ليفربول بتسديدة قوية في الدقائق الأولى أبعدها كيليهر إلى ركلة ركنية.

بعد مرور الدقائق العشر الأولى، بدأ ليفربول في الدخول إلى أجواء المباراة وأهدر فرصتين بتصويبتين عن طريق ماك أليستر ارتطمت أحدهما في القائم الأيمن لفريق نيوكاسل.

وفي الدقيقة 35، أحرز ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل، الهدف الأول بعد تمريرة بينية تسلمها وراوغ فيرجيل فان دايك ليطلق تصويبة قوية في شباك كيليهر حارس ليفربول.

وبعد دقيقتين، كاد نيوكاسل يضاعف النتيجة بعد خطأ فادح من جوميز مدافع ليفربول الذي هيأ الكرة بالخطأ إلى جوردون لاعب نيوكاسل لينفرد بالمرمى، إلا أن كيليهر تألق وأمسك بالكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف نظيف.

محمد صلاح يصنع وجونز يسجل هدف تعادل ليفربول

وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استغل محمد صلاح تمريرة بينية وانطلق في الجبهة اليمنى ليرسل تمريرة أرضية رائعة قابلها كورتيس جونز بتسديدة في شباك نيوكاسل، مسجلا هدف التعادل للريدز.

وفي الدقيقة 65، أحرز جوردون لاعب نيوكاسل الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة من إيزاك لينفرد جوردون ويسدد كرة أرضية في شباك ليفربول.

وفي الدقيقة 66، أحرز إيزاك الهدف الثالث، إلا أن الحكم ألغاه بسبب التسلل، ليستمر تقدم نيوكاسل 2 / 1.

وفي الدقيقة 68، أحرز محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول بعد عرضية أرضية من ترينت ألكسندر أرنولد من الجبهة اليمنى قابلها النجم المصري بتصويبة في شباك نيوكاسل.

وفي الدقيقة 82، كاد محمد صلاح يخطف هدف الفوز لفريق ليفربول بعد تصويبة قوية ارتطمت في العارضة.

وفي الدقيقة 83، أحرز محمد صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليفربول بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى تسملها مع الدوران بشكل رائع ليسدد بقدمه اليسرى في شباك نيوكاسل.

وفي الدقيقة 90، أحرز فابيان شار لاعب نيوكاسل، الهدف الثالث لفريقه بعد خطأ فادح من كيلهير حارس ليفربول الذي فشل في التعامل مع عرضية من ركلة حرة، لتمر إلى فابيان شار الذي حولها في الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل 3/3.

بتلك النتيجة يرفع ليفربول رصيده في صدارة الدوري الإنجليزي إلى 35 نقطة، فيما حين أن نيوكاسل يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

البدلاء: جاروس، واتارا إندو، لويس دياز، سوبوسلاي، هارفي إيليوت، نالو، ترينت ألكسندر أرنولد، مورتون، نيوني.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

فيما كان تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: ليفرامينتو- فابيان شار- دان برن- لويس هال.

خط الوسط: ساندرو تونالي- برونو جيماريش- جويلينتون.

خط الهجوم: جاكوب ميرفي- إيزاك- جوردون.

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