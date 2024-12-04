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رياضة

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

قدم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا من أجل تجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، خلال الموسم الحالي.

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، ما يمنحه الحق في التوقيع مع أي ناد مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

عرض ليفربول لتجديد محمد صلاح في الطريق 

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، قدم ليفربول عرضا رسميا لتجديد عقد فيرجيل فان دايك لسنوات مقبلة.

وأشارت إلى أن المدافع الهولندي كان يعتبر أحد الركائز الأساسية في فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، وأكد ذلك أيضا في الفريق الجديد الذي يقوده الهولندي أرني سلوت.

وأوضحت أن ليفربول من المتوقع أن يقدم عرضا رسميا قريبا لتجديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وذكرت أن الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد الذي ارتبط اسمه كثيرا بريال مدريد مؤخرا، يجري أيضا محادثات مستمرة مع مسؤولي ليفربول بشأن التجديد، حيث يرغب النادي الملكي في الحفاظ على اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي.

 

 

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