الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كلاسيكو الدوري الإنجليزي، تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال

أرسنال ومانشستر يونايتد
أرسنال ومانشستر يونايتد

يلتقي أرسنال ومانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد 

قبل مباراة اليوم فاز مانشستر يونايتد في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي بالمسمى الجديد مقابل 20 مباراة فاز بها ارسنال بينما انتهت 18 مباراة بالتعادل.

وشهدت المباريات السابقة تسجيل اليونايتد 88 هدفا مقابل 74 هدفا سجله أرسنال.
 

ترتيب مانشستر يونايتد وأرسنال 

ويحتل آرسنال وصافة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ25 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز التاسع بـ19 نقطة.


التشكيل المتوقع لآرسنال ضد مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: أوديجارد، بارتي، رايس.
الهجوم: ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد آرسنال 

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: مزراوي، دي ليخت، شاو.

الوسط: ديالو، أوجارتي، كاسيميرو، دالوت.

الهجوم: برونو، راشفورد، جارناتشو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال ومانشستر يونايتد أرسنال ضد مانشستر يونايتد الترتيب في الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد وأرسنال مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

الكاف يعلن موعد انطلاق حفل جوائز الأفضل في 2024

الملك وسط الكبار، محمد صلاح ينافس على أفضل لاعب في 2024

على طريقة سام مرسي، نجم المغرب يرفض دعم المثليين في البريميرليج

الأهلي يترقب مواجهة الكبار، موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

الحكومة تعلن خطة الطروحات الجديدة الأسبوع المقبل

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

تفاصيل إصابة مصطفى شوبير، وهذا موقفه من تدعيم الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

منوعات

المزيد

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

شروط التعيين في الجهات الحكومية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية