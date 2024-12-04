الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رياضة

الملك وسط الكبار، محمد صلاح ينافس على أفضل لاعب في 2024

محمد صلاح
محمد صلاح

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 وفقًا لاختيارات صحيفة ميرور  الإنجليزية.

وتواجد صلاح وسط أبرز اللاعبين في العالم وعلى رأسهم جود بينلينجهام لاعب ريال مدريد ورودري لاعب مانشستر سيتي  وساكا لاعب ارسنال.

وضمت القائمة من اختيارات الجماهير أيضًا فان دايك وكول بالمر وفيل فودين.

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الـ 14 من البريميرليج.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


إيفرتون ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

نيوكاسل ضد ليفربول - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ساوثهامبتون ضد تشيلسي - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

أستون فيلا ضد برينتفورد - الساعة 10:15 مساءً - beIN Sports HD 7.

آرسنال ضد مانشستر يونايتد - الساعة 10:15 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأربعاء 

1- ليفربول 34 نقطة
2- آرسنال 25 نقطة
3- تشيلسي 25 نقطة
4- برايتون 23 نقطة
5- مانشستر سيتي 23 نقطة
6- نوتينغهام فورست 22 نقطة
7- توتنهام هوتسبير 20 نقطة
8- برينتفورد 20 نقطة
9- مانشستر يونايتد 19 نقطة
10- فولهام 19 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
12- أستون فيلا 19 نقطة 
13- بورنموث 18 نقطة
14- وست هام يونايتد 15 نقطة
15- ليستر سيتي 13 نقطة
16- كريستال بالاس 12 نقطة
17- إيفرتون 11 نقطة
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط

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