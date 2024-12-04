الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مصر تؤكد التزامها بإنهاء التلوث البلاستيكي في مفاوضات كوريا

مفاوضات كوريا
مفاوضات كوريا

أكدت مصر على التزامها القوي بإنهاء التلوث البلاستيكي، وذلك خلال مشاركتها في الجولة الخامسة للمفاوضات الخاصة بوضع اتفاقية دولية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، والتي عقدت في كوريا، وترأس الوفد المصري الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة.

موقف مصري متوازن في مفاوضات كوريا

وأكد الدكتور أبو سنة أن الموقف المصري يسعى إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الحد من التلوث البلاستيكي والحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الاتفاقية المقترحة يجب أن تستهدف التلوث البلاستيكي بشكل مباشر، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.

 

أهمية إدارة المخلفات

وشدد أبو سنة على أهمية تعزيز إدارة المخلفات والبنية التحتية اللازمة للتخلص الآمن من البلاستيك، وتوفير التقنيات البديلة الصديقة للبيئة. كما طالب بضرورة توفير التمويل اللازم للدول النامية لتنفيذ هذه الإجراءات.

التزام مصر بالتعاون الدولي

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التزام مصر بالتعاون الدولي في مجال حماية البيئة، مشيرة إلى أن مصر تسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق دولي عادل وفعال للحد من التلوث البلاستيكي.

ورغم الجهود المبذولة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق نهائي، حيث لا تزال هناك نقاط خلافية حول بعض البنود، مثل خفض إنتاج البلاستيك وآليات التمويل.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات في الجولات القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يلزم جميع الدول بتقليل التلوث البلاستيكي وحماية البيئة.

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جهاز شئون البيئة شئون البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة البيئة حماية البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إدارة المخلفات

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