تعليمات عاجلة من مدير تعليم العجوزة بشأن سير امتحانات شهر نوفمبر (صور)

قامت الدكتورة حنان موسى، مدير عام إدارة العجوزة التعليمية، بجولة تفقدية لعدد من مدارس الإدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعادل النجار محافظ الجيزة.

وشملت الجولة التفقدية حضور الطابور الصباحي في مدرسة القدس للتعليم الأساسي، ومتابعة سير الامتحانات الشهرية في مدرستي اللواء الرسمية لغات والشهيد أمين شرطة محمد عبده عبدالرحمن.

التركيز على جودة التعليم والرعاية الطلابية

وأكدت الدكتورة حنان موسى خلال زيارتها على أهمية توفير سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، والتأكد من التزام المدارس بآليات تطبيق الاختبارات الشهرية، كما وجهت بضرورة تفعيل الإشراف اليومي على الفصول الدراسية والساحات المدرسية، حرصًا على سلامة الطلاب ومتابعة حضورهم.

وشددت على أهمية الالتزام بجدولة التقييمات الأسبوعية ورصد الدرجات بشكل منتظم، وتوفير الدعم للطلاب الضعاف من خلال سجل الخطة العلاجية. كما أكدت على أهمية مطابقة قوائم الفصول للكثافة المحددة من قبل الوزارة.

توجيهات الوزارة والمحافظة

تأتي هذه الجولة التفقدية تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة الجيزة، والتي تؤكد على أهمية الاهتمام بالعملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد على تحقيق أهدافها.

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