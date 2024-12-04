الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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نتيحة تنسيق المرحلة الثالثة للصف الأول لـ رياض أطفال بمدارس الجيزة

رياض الأطفال، فيتو
رياض الأطفال، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية التربية والتعليم بإعلان التنسيق الثالث لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 / 2025. 

ويمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول على موقع المديرية، والبحث بالرقم القومى للطالب. 

https://www.gizaedu.net

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزةأنه عند  قبول نتيجة الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهما للمدرسة التى تم قبول الطالب بها وهي من ضمن الأوراق المطلوبة ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال ١٥ يوم.

 

من جانبه، وجه سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،  بتدوير وصيانة المقاعد التالفة، وتوزيع الفائض منها على المدارس التي تحتاج إليها.

وأكد  أهمية الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، كما أكد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول ودورات المياه، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وذلك خلال  جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

و شدد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة لأداء المعلمين والطلاب، والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة لتحسين العملية التعليمية.
 

 

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