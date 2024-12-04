الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

شاحن موبايل يشعل النار في شقة بإمبابة

نشوب حريق داخل شقة
نشوب حريق داخل شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

 وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى الشقة، وتمت السيطرة على الحريق بدون وجود اصابات، وبالفحص المبدئي تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف محمول.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

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بمديرية امن الجيزة قسم شرطة إمبابة فيتو

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