قاتل نجلة شقيقته بحلوان يعترف: "ماتت وأنا بضربها ورميت جثتها في الشارع"

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي نقاش متهم بقتل ابنة شقيقته، إثر التعدي عليها بالضرب المبرح، كما ألقى جثتها في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم مختبئا بإحدى الشقق السكنية في حلوان، وتحرر المحضر اللازم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف أنه لم يقصد قتلها، وأنه أثناء تأديبها بالتعدي عليها بالضرب في غياب والدتها، فوجئ بوفاتها فقام بالقائها بالشارع للتخلص من جثتها.

كانت تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة لطفلة ملقاة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، كانت ترتدي ملابسها بالكامل، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب وكدمات متفرقة.

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