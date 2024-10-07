طريقة عمل بلح الشام، هش وطرى ومذاقه لا يقاوم

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلويات الشرقية المميزة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون فهو طرى وهش ويقدم بالعسل او اى حشوات أخرى حسب الرغبة.

وطريقة عمل بلح الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل بلح الشام.

مكونات عمل بلح الشام:-

1 كوب ماء

1 كوب دقيق

2 ملاعق كبيرة زبدة أو زيت نباتي

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

زيت للقلي

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانيليا (اختياري)

طريقة عمل بلح الشام:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

عند الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه على نار هادئة لمدة 7-10 دقائق حتى يصبح القوام كثيفًا.

أضيفي ماء الورد أو الفانيليا واتركيه ليبرد.

في قدر آخر، ضعي الماء والزبدة (أو الزيت) مع رشة الملح واتركي الخليط على النار حتى يغلي.

أضيفي الدقيق دفعة واحدة وقلبي بسرعة حتى تتكون عجينة متماسكة لا تلتصق بجوانب القدر.

ارفعي العجين عن النار واتركيه ليبرد قليلًا.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر حتى يصبح العجين ناعمًا ومتجانسًا.

أضيفي الفانيليا وقلبي جيدًا.

سخني الزيت في مقلاة عميقة.

ضعي العجينة في كيس تزيين أو كيس حلواني بفتحة نجمة.

اضغطي على الكيس لتشكيل قطع بلح الشام بحجم مناسب، وقطعيها بمقص نظيف مباشرة في الزيت.

اقلي القطع على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيًا من جميع الجوانب.

أخرجيها من الزيت وضعيها مباشرة في الشربات البارد لبضع دقائق حتى تتشرب الحلوى القطر.

صفي بلح الشام وقدميه.

بلح الشام

ولعمل البسبوسة

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد

1 كوب سكر

1 كوب لبن زبادي

1/2 كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

لوز مقطع إلى نصفين للتزيين

شراب سكر بارد (ماء وسكر مغلي مع عصير ليمونة)

طريقة عمل البسبوسة:-

في وعاء كبير، اخلطى السميد، السكر، اللبن الزبادي، والزيت حتى تتداخل المكونات جيدًا.

أضيفي البيكينج بودر واخلطى جيدًا حتى نحصل على خليط ناعم.

اسكبى الخليط في صينية فرن مدهونة بالزيت وامتدادها بالتساوي.

قطعى البسبوسة إلى مربعات أو مستطيلات بشكل متساوي.

زينى كل قطعة بنصف حبة لوز.

ادخلى الصينية إلى فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة حوالي 25-30 دقيقة أو حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون.

بعد أن تنضج، اسكبى الشراب البارد فوق البسبوسة المثلجة.

اترك البسبوسة تبرد قليلًا ثم قدميها وهي دافئة أو باردة.