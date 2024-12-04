نتنياهو موبخا هاجاري لانتقاده قانون فيلدشتاين: بالدول الديمقراطية الجيوش لا تتدخل في السياسة

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، بعد انتقاد الأخير لـ قانون فيلدشتاين، الذي يناقشه الكنيست حاليا.

نتنياهو يهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

وتابع نتنياهو، فى سياق تعقيبه على إعلان جيش الاحتلال عن توبيخ المتحدث باسمه، جيد أن يوضع متحدث الجيش في مكانه، ويجب ألا ينتقد الجيش القوانين في دولة ديمقراطية.

وتابع نتنياهو، في دولة ديمقراطية، الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي.

دانيال هاجاري ينتقد مناقشة قانون فيلدشتاين في الكنيست

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إنه تجاوز صلاحياته في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، انتقد فيها قانون بالكنيست، وأضاف أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قد وبّخه.

وكان متحدث الجيش الإسرائيلي، قد انتقد في تصريحاته التي جاءت ردّا على سؤال أحد الصحفيين، قانونا في الكنيست يسمح للضباط بنقل معلومات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

اعتبر متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، فى وقت سابق الأربعاء، أن مشروع القانون الذي يهدف لمنح حصانة لمن يسربون معلومات سرية لرئيس الوزراء والمعروف باسم “قانون فيلدشتاين”، بأنه “خطيرا جدا على الأمن”.

قانون فيلدشتاين يثير أزمة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

جاء ذلك في تصريح هاغاري لوسائل إعلام، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية، هو الأول للجيش الإسرائيلي، بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.

وقال هاجاري، إن القانون “سيخلق وضعا يمكن فيه لأي ضابط صغير في الجيش الإسرائيلي أن يسرق وثائق من الجيش، وهذا سيشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين”.

وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي لا يخفي معلومات عن المستوى السياسي، بل يعمل معه من أجل أمن إسرائيل”.

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