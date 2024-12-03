لم تمنعها الحرب، القضاء الإسرائيلي يقرر استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد 10 ديسمبر

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة قررت بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد يوم 10 ديسمبر المقبل في تل أبيب.

استئناف محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

وتأتي هذه الخطوة في إطار القضايا الموجهة ضد نتنياهو، والتي تشمل اتهامات بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت تستمر فيه تداعيات هذه القضايا على الساحة السياسية الإسرائيلية.

يذكر أن محاكمة نتنياهو تعد واحدة من أبرز القضايا السياسية والقانونية في إسرائيل، حيث أثارت جدلًا كبيرًا حول استقلالية القضاء وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد.

وتحدث التقارير العبرية والمعارضة خلال الأشهر الماضية، عن هروب نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد بإشعال الحروب على جبهات عدة، شملت غزة ولبنان وسوريا واليمن.

نتنياهو يتجاهل المحاكمة ويتحدث عن الحرب

وفي سياق آخر، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق إن تل أبيب عازمة على الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار في لبنان، زاعما: "وسنرد على خروق حزب الله سواء كانت صغيرة أو كبيرة".

وادعى نتنياهو: إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس خرق خطير لوقف إطلاق النار، وإسرائيل سترد على ذلك بقوة".







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