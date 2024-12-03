الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لم تمنعها الحرب، القضاء الإسرائيلي يقرر استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد 10 ديسمبر

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن المحكمة قررت بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد يوم 10 ديسمبر المقبل في تل أبيب.

استئناف محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

وتأتي هذه الخطوة في إطار القضايا الموجهة ضد نتنياهو، والتي تشمل اتهامات بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت تستمر فيه تداعيات هذه القضايا على الساحة السياسية الإسرائيلية.

يذكر أن محاكمة نتنياهو تعد واحدة من أبرز القضايا السياسية والقانونية في إسرائيل، حيث أثارت جدلًا كبيرًا حول استقلالية القضاء وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد.

وتحدث التقارير العبرية والمعارضة خلال الأشهر الماضية، عن هروب نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد بإشعال الحروب على جبهات عدة، شملت غزة ولبنان وسوريا واليمن.

نتنياهو يتجاهل المحاكمة ويتحدث عن الحرب

وفي سياق آخر، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق إن تل أبيب عازمة على الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار في لبنان، زاعما: "وسنرد على خروق حزب الله سواء كانت صغيرة أو كبيرة".

وادعى نتنياهو: إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس خرق خطير لوقف إطلاق النار، وإسرائيل سترد على ذلك بقوة".
 

بعد تحذير حزب الله، بيان عاجل من نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وصفها بسلاحه السري، تفاصيل لقاء ترامب وسارة نتنياهو خلال مأدبة عشاء بفلوريدا


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محاكمة نتنياهو استئناف محاكمة نتنياهو تل أبيب وسائل إعلام إسرائيلية نتنياهو

مواد متعلقة

رئيس أركان الاحتلال يخدع العالم بحديث الهدنة: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان

بعد المطالبة بتقسيم سوريا، أول تعليق من نتنياهو على أحداث حلب

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالشرقية

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية