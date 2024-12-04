حماس تصدر بيانا مهما بشأن نتنياهو وتطالب بهذا الإجراء

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال الدولية بحق مجرمي الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يؤاف جالانت، إلا أن الكيان الصهيوني مستمر في نسف الأحياء والمربعات السكنية ودفع الناس قسرًا لمغادرة منازلهم.

حماية كاملة من الإدارة الأمريكية

وقالت الحركة في بيان؛ إن جرائم الاحتلال تتم في ظل غطاء وحماية كاملة من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية.

ودعت الحركة مجددًا الحكومات العربية والإسلامية والأمم المتحدة ومؤسساتها، لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف الحصار وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في محافظات الشمال وعموم قطاع غزة.

وعلى الجانب الآخر أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المحكمة قررت بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد يوم 10 ديسمبر الجاري في تل أبيب.

استئناف محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد

وتأتي هذه الخطوة في إطار القضايا الموجهة ضد نتنياهو، والتي تشمل اتهامات بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومن المتوقع أن تستأنف الجلسات وسط اهتمام واسع من الأوساط السياسية والإعلامية، في وقت تستمر فيه تداعيات هذه القضايا على الساحة السياسية الإسرائيلية.

جدل كبير حول استقلالية القضاء

يذكر أن محاكمة نتنياهو تعد واحدة من أبرز القضايا السياسية والقانونية في إسرائيل، حيث أثارت جدلًا كبيرًا حول استقلالية القضاء وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد.

وتحدثت التقارير العبرية والمعارضة خلال الأشهر الماضية، عن هروب نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد بإشعال الحروب على جبهات عدة، شملت غزة ولبنان وسوريا واليمن.

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