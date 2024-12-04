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خارج الحدود

متحدث الجيش الإسرائيلي بعد انتقاده قانون فيلدشتاين: تجاوزت صلاحياتى ورئيس الأركان وبخني

هاجاري وهاليفي، فيتو
هاجاري وهاليفي، فيتو

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إنه تجاوز صلاحياته في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، انتقد فيها قانون بالكنيست، وأضاف أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قد وبخه.

قانون فيلدشتاين يسمح للضباط بنقل المعلومات إلى نتنياهو

وكان متحدث الجيش الإسرائيلي، قد انتقد في تصريحاته التي جاءت ردا على سؤال أحد الصحفيين، قانونا في الكنيست يسمح للضباط بنقل معلومات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

اعتبر متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، فى وقت سابق الأربعاء، أن مشروع القانون الذي يهدف لمنح حصانة لمن يسربون معلومات سرية لرئيس الوزراء والمعروف باسم قانون فيلدشتاين، بأنه خطيرا جدا على الأمن.

الكنيست يصادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون فيلدشتاين 

جاء ذلك في تصريح هاجاري لوسائل إعلام، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية، هو الأول للجيش الإسرائيلي، بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.

وقال هاجاري، إن القانون “سيخلق وضعا يمكن فيه لأي ضابط صغير في الجيش الإسرائيلي أن يسرق وثائق من الجيش، وهذا سيشكل خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين.

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يخفي معلومات عن المستوى السياسي، بل يعمل معه من أجل أمن إسرائيل".

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