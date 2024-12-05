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حوادث

زوجة بدعوى طلاق: دمر حياتي واستغل وجودي بالمستشفى وباع عفش الزوجية ومصوغاتي الذهبية

زوجة ترفع دعوى طلاق
زوجة ترفع دعوى طلاق وحبس ضد زوجها،فيتو

رفعت  زوجة دعوى حبس وطلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة زنانيري في القاهرة، واتهمته برفض طلاقها، واحتجازه لحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه منح أولاده نفقات.

وقالت الزوجة: "دمر حياتي، وتركني دون نفقات، وتخلى عن مسئولية أولادي في فترة مرضي، رغم حاجتهم له".

وادعت الزوجة أن زوجها استغل وجودها في المستشفى ومرضها، وباع منقولاتها ومصوغاتها، وسلم أولادهما لعائلتها، وعندما خرجت من المستشفي توجهت لمنزل أسرتها لرعايتها وطلبت منه الطلاق نظير مافعله بها أثناء مرضها بعدم زيارتها ورفضه تحمل مصاريف علاجها.

وتابعت: "رفض طلاقي وبدأ يساومني مقابل التنازل له علي قائمة المنقولات والتي تقدر 250 ألف جنيه وطلب مني التوقيع على ورقة تنازل عن النفقة مقابل ترك أولادي له".

وأضافت الزوجة في ادعائها ضد زوجها أنه أمام رفضها تركها زوجها معلقة وبدون مصاريف لأبنائها، لمدة شهور علمت بعد ذلك بزواجه من أخرى دون علمها.

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واختتم في دعواها: "ورفض كل الحلول الودية وعودتي لمنزلي، مما دفعني لملاحقته بدعوى تبديد، ودعوى حبس وطلاق بعد رفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد النفقة".

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دعاوي حبس و طلاق بمحكمة زنانيري القاهرة

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