الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

زوجة لقاضي أسرة جنوب الجيزة: زوجي طلقني غيابي ورفض الإنفاق على أولادنا

سيدة ترفع دعاوى حبس
سيدة ترفع دعاوى حبس وأجر حضانة ضد زوجها،فيتو

أقامت سيدة دعاوى أجر حضانة، وحبس وتبديد ضد طليقها بمحكمة الأسرة بجنوب الجيزة، حيث اتهمت الزوجة أمام قاضي الأسرة طليقها بعدة تهم، منها دعوى أجر حضانة، للمطالبة بـ 20 ألف جنيه، وذلك نظير القيام بحضانة طفليها وخدمتهم ورعايتهم، واتهمت زوجها أيضا بتطليقها غيابيا، وإلحاق الضرر بها، ورفضه سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وقالت: "وجد نفسي برفقة أطفالي في الشارع بعد زواج دام 10 سنوات، شهر بسمعتي، وسرق حقوقي، وحرم أولادي من نفقاتهم".

وقالت: “سبني زوجي بأبشع الألفاظ، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ضده، وطالبته بنفقة، أجر مسكن، ومصروفات المدارس، بعد أن رفض تنفيذ كل الاتفاقات التي سبق وعقدها مع عائلتي برعايته أطفاله”.

وأضافت: "خلال سنوات زواجنا تحملته من أجل أولادي، وصبرت على تصرفاته وحرمانه لي من النفقات بسبب بخله، ولكن للأسف انتهت علاقتنا بالطلاق بسبب إصراره على الإساءة لى، ليطلقني ويعلنني على يد محضر، فلم يكلف خاطره بأن يخبرني بما فعله في حقي وجها لوجه، وعندما رفضت تصرفاته الجنونية وتعنته في حقي بالإساءة لي بشكل مبالغ فيه، وطالبت حقوقي وأجر الحضانة، حاول احتجاز أطفالي ولكني قمت باستردادهم بقوة القانون".

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أجر حضانة بمحكمة الأسرة قاضي الأسرة بجنوب الجيزة

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