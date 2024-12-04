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التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

آرسنال ومانشستر يونايتد،
آرسنال ومانشستر يونايتد، فيتو

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا والبرتغالي روبن أموريم، مدربا آرسنال ومانشستر يونايتد، تشكيلتي فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإمارات، في قمة لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ثاني مواجهة بين أرتيتا وأموريم
 

وتعد هذه المواجهة هي الثانية بين أرتيتا وأموريم هذا الموسم، علمًا بأن الأولى كانت في دوري أبطال أوروبا، عندما كان الثاني مدربًا لسبورتنج لشبونة، وفاز آرسنال 5-1.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد 

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - يوريان تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز - بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام آرسنال 

أما تشكيل مانشستر يونايتد، فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ديوجو دالوت.

خط الوسط: ثيريل مالاسيا - مانويل أوجارتي - ماسون ماونت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.

 

 

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أرسنال مانشستر يونايتد أرتيتا أموريم الدوري الانجليزي

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