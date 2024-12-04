أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يهزم الزمالك في قمة 2005.. بشرى سارة للأحمر بكأس العالم للأندية.. وأزمة تهدد تجديد محمد صلاح مع ليفربول

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو لعل أبرزها:

فجر تقرير صحفي أمريكي، مفاجأة سارة للأندية المشركة في كأس العالم للأندية 2025، وعلى رأسها النادي الأهلي.

وأكد موقع Sports Illustrated الأمريكي أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا ستكون من أكثر البطولات ربحية في كرة القدم العالمية، وأن جوائز مونديال الأندية ستصل إلى 2.65 مليار دولار.

وكشف الموقع الأمريكي عن توزيع الجوائز المالية رغم عدم الاستقرار على التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيعها في انتظار التمويل النهائي من الرعاية للبطولة، حيث يحصل حامل لقب كأس العالم للأندية 2025 على جائزة 100 مليون دولار.

وزف الموقع بشرى سارة للنادي الأهلي بضمان حصوله مع باقي الفرق الـ 32 المشاركة في كأس العالم للأندية، على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة، بجانب مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، تطورات أزمة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وسبب تأخر تجديد عقد النجم المصري.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، بنهاية الموسم الحالي في صيف 2025.

وقال فابريزيو رومانو لموقع "casino.org": “ليفربول يريد مناقشة الأمر مرة أخرى ومحاولة إيجاد طريقة للمضي قدمًا لتجديد عقد محمد صلاح”.

وأضاف رومانو: "في الوقت الحالي، لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي بشأن الراتب والمكافآت وجميع تفاصيل العقد الجديد مع صلاح. لا يُنظر إلى طول العقد على أنه مشكلة أو قضية، لكن الراتب هو موضوع رئيسي حيث شهد صلاح بالفعل عرضًا كبيرًا من الدوري السعودي رفضه ليفربول في صيف 2022".

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 عبر منصة بث DAZN بعد توقيع اتفاقية تاريخية.

وأضاف بيان فيفا، أن إذاعة جميع مباريات البطولة الـ 63 متاحا مجانا للجماهير على مستوى العالم، وباتت منصة DAZN الناقل العالمي الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وستشهد الاتفاقية بث جميع المباريات الـ 63 في كأس العالم للأندية والتي تضم 32 من أفضل الأندية في جميع أنحاء العالم، مباشرة على الهواء مجانا بعدة لغات.

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 وفقًا لاختيارات صحيفة ميرور الإنجليزية.

وتواجد صلاح وسط أبرز اللاعبين في العالم وعلى رأسهم جود بينلينجهام لاعب ريال مدريد ورودري لاعب مانشستر سيتي وساكا لاعب ارسنال.

وضمت القائمة من اختيارات الجماهير أيضًا فان دايك وكول بالمر وفيل فودين.

حسم فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ديربي الشباب لصالحه، بعدما فاز خارج ملعبه على الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف الفوز لأهلي 2005 في الدقيقة 77 من ركلة جزاء احتسبها الحكم للمس الكرة باليد من أحد مدافعي الزمالك، ونفذها محمد رأفت ببراعة.

تحدث مصدر مقرب من الدولي المصري عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن آخر التطورات الخاصة بمستقبله والعروض التي تلقاها للرحيل عن فريقه في الموسم المقبل.

ووصل مرموش إلى الهدف رقم 17 في الموسم الحالي مع صناعة 11 هدفا آخر بعد ثنائيته في شباك هايدنهايم ببطولة الدوري الألماني قبل أيام.

مستوى نجم منتخب مصر هذا الموسم جذب إليه الكثير من الأنظار، خاصة لفرق دوري أبطال أوروبا مثل ليفربول، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، نابولي وآخرين.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي علي غياب مصطفي شوبير حارس مرمي القلعة الحمراء عن صفوف الفريق خلال بطولة كأس الإنتركونتيننتال عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

و أعلن النادي الأهلي اليوم عن إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى القلعة الحمراء والتي أبعدته عن المواجهة المقبلة للأهلي أمام أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.‏

ووفقا لما أعلنه أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فإن شوبير يعاني من إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة ‏الخلفية، حسب ما أوضحت الأشعة التي خضع لها.

وقال طبيب الأهلي إن اللاعب بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي للتعافي من تلك الإصابة.

ومن المقرر أن يتلقي النادي الأهلي بالفريق الفائز من بوتافوجو البرازيلي أو باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال يوم ١٤ ديسمبر الجاري على استاد ٩٧٤ في قطر.

أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" النادي المصري، بتغيير ملعب مباراة الفريق البورسعيدي والزمالك بالجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري، في الـ 15 ديسمبر 2024 ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف، فوزا هاما أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (23-22)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان الشوط الأول بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل بنتيجة (11-11)، ليستمر التعادل قبل أن يخطف الفراعنة هدف الفوز في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم رسميا تأجيل تأجيل مباريات الدوري السوري حتى إشعار آخر، بسبب الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والحرب بين جبهة المعرضة والنظام الحاكم فيما سمي بـ"معركة حلب".

وقال الاتحاد السوري في بيان عبر فيسبوك: "بعد الاطلاع على الكتب الواردة من غالبية أندية الدرجة الممتازة لفئة الرجال والمتضمنة تأجيل الدوري وذلك حتى إشعار آخر"

وأكد الاتحاد موافقته على مضمون هذه الطلبات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على مصلحة الأندية، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لانطلاق الدوري السوري لاحقًا.

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