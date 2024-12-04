مقابل مليار يورو، فيفا يعلن نقل كأس العالم للأندية مجانا عبر منصة DAZN

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 عبر منصة بث DAZN بعد توقيع اتفاقية تاريخية.

منصة DAZN تنقل كأس العالم للأندية مجانا

وأضاف بيان فيفا، أن إذاعة جميع مباريات البطولة الـ 63 متاحا مجانا للجماهير على مستوى العالم، وباتت منصة DAZN الناقل العالمي الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وستشهد الاتفاقية بث جميع المباريات الـ 63 في كأس العالم للأندية والتي تضم 32 من أفضل الأندية في جميع أنحاء العالم، مباشرة على الهواء مجانا بعدة لغات.

وستتيح منصة DAZN بيع الحقوق للشبكات المحلية لإذاعتها مجانا.

ومن جانبها كشف راديو مونت كارلو الفرنسي، عن إتمام صفقة نقل مباريات كأس العالم بمنصة DAZN مقابل مليار يورو.

وتبدأ اتفاقية DAZN مع فيفا بداية من غدا الخميس بإذاعة مراسم قرعة كأس العالم للأندية بأمريكا.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويقع الأهلي ضمن فرق التصنيف الثالث قبل إجراء القرعة.

تصنيف الفرق قبل قرعة كأس العالم للأندية

التصنيف الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني:

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث:

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع:

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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