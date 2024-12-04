تأكد غياب مصطفي شوبير عن المشاركة مع الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

أكد مصدر داخل النادي الأهلي غياب مصطفي شوبير حارس مرمي القلعة الحمراء عن صفوف الفريق خلال بطولة كأس الإنتركونتيننتال عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

و أعلن النادي الأهلي اليوم عن إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى القلعة الحمراء والتي أبعدته عن المواجهة المقبلة للأهلي أمام أورلاندو الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.‏

تفاصيل إصابة مصطفي شوبير

ووفقا لما أعلنه أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فإن شوبير يعاني من إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة ‏الخلفية، حسب ما أوضحت الأشعة التي خضع لها.

وقال طبيب الأهلي إن اللاعب بدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي للتعافي من تلك الإصابة.

ومن المقرر أن يتلقي النادي الأهلي بالفريق الفائز من بوتافوجو البرازيلي أو باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة الإنتركونتيننتال يوم ١٤ ديسمبر الجاري على استاد ٩٧٤ في قطر.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

وأعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي عن قائمة الفريق المتوجه للسفر إلى جنوب إفريقيا، ‏لمواجهة أورلاندو في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على حضور المران، واطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل السفر إلى ‏جنوب أفريقيا ظهر اليوم.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال الى الجوانب الخططية، فيما ‏أجرى مارسيل كولر، المدير الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على فريق ستاد أبيدجان الإيفواري، بأربعة أهداف مقابل هدفين على ستاد ‏القاهرة الدولي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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