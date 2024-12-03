ماكرون يكشف عن مفاجأة حول استضافة السعودية لكأس العالم 2034

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، عن رغبة فرنسا بأن تصبح شريكًا معتمدًا للسعودية في إكسبو 2030 ومونديال 2034 لبطولة كأس العالم التي تستضيفها السعودية.

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية

جاء ذلك في اختتام أعمال المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي، على هامش الزيارة التي قام بها ماكرون إلى السعودية، بهدف التباحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول ترسيخ الشراكة بين فرنسا والسعودية.

وذكر ماكرون أيضا، بأن فرنسا تريد أن تشارك السعودية في رؤية 2030، لافتًا إلى أن الرياض وباريس بلدان متقاربان تمامًا ويتطابقان الرؤى ذاتها.

ماكرون، فيتو

ووفق ما نقل موقع "العربية" السعودي، ثمن ماكرون دعم السعودية للشركات الفرنسية العاملة في المملكة، موضحًا في الإطار ذاته، أن باريس ترغب زيادة الاستثمارات السعودية في فرنسا، مشيرًا إلى أن فرنسا دائمًا ما كانت شريكًا موثوقًا للسعودية.

توقيع اتفاقيات استثمارية بين فرنسا والسعودية

وقال ماكرون الذي يجري زيارة دولة إلى السعودية، إن المملكة تستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي ونأمل أن نكون شركاءها، مبينًا أن فرنسا لديها فرصة كبيرة للتعاون مع الرياض في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.

ويزور ماكرون السعودية مدة 3 أيام في إطار "زيارة دولة" التي تعد الأعلى بروتوكوليًا من بين الزيارات الرسمية كافة، فيما عقد ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، لقاءً موسعًا وثنائيًا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود التنسيقية لتعزيزها، يؤكد بيان صادر عن الإليزيه أن أولوية الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي اللذين اجتمعا في الرياض تتمثل في وقف إطلاق النار دون تأخير في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.