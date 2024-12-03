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خارج الحدود

السعودية وفرنسا تترأسان مؤتمرًا لإقامة الدولة الفلسطينية

بن سلمان وماكرون،
بن سلمان وماكرون، فيتو

نقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور المملكة في إطار زيارة دولة بأن السعودية وفرنسا سوف تترأسان مؤتمرًا في يونيو المقبل بشأن إقامة دولة فلسطينية.

               

أقامة مؤتمرًا بشأن إقامة دولة فلسطينية

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد ناقش مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الوضع الإقليمي، بجانب جهود وقف التصعيد الدائر في سوريا، طبقًا لما ذكره قصر الإليزيه.

 

استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والجمهورية الفرنسية

إلى ذلك، كان قد عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاءً موسعًا وثنائيًا، إذ جرى في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والجمهورية الفرنسية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن بحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

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