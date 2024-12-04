الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول ونيوكاسل بعد 20 دقيقة

الدوري الإنجليزي، استمر التعادل السلبي بين ليفربول ونيوكاسل بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب "سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ فريق نيوكاسل المباراة بضغط مكثف وسيطرة على مجريات الأمور، مستغلا عاملي الأرض والجمهور حيث هدد مرمى ليفربول بتسديدة قوية في الدقائق الأولى أبعدها كيليهر إلى ركلة ركنية.

بعد مرور الدقائق العشر الأولى، بدأ ليفربول في الدخول إلى أجواء المباراة وأهدر فرصتين بتصويبتين عن طريق ماك أليستر ارتطمت أحدهما في القائم الأيمن لفريق نيوكاسل.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن نيوكاسل يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يقود محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر تشكيل الريدز لمواجهة نيوكاسل حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

البدلاء: جاروس، واتارا إندو، لويس دياز، سوبوسلاي، هارفي إيليوت، نالو، ترينت ألكسندر أرنولد، مورتون، نيوني.

من ناحية أخرى، قدم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا من أجل تجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، خلال الموسم الحالي.

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، ما يمنحه الحق في التوقيع مع أي ناد مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

عرض ليفربول لتجديد محمد صلاح في الطريق

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، قدم ليفربول عرضا رسميا لتجديد عقد فيرجيل فان دايك لسنوات مقبلة.

وأشارت إلى أن المدافع الهولندي كان يعتبر أحد الركائز الأساسية في فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، وأكد ذلك أيضا في الفريق الجديد الذي يقوده الهولندي أرني سلوت.

وأوضحت أن ليفربول من المتوقع أن يقدم عرضا رسميا قريبا لتجديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وذكرت أن الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد الذي ارتبط اسمه كثيرا بريال مدريد مؤخرا، يجري أيضا محادثات مستمرة مع مسؤولي ليفربول بشأن التجديد، حيث يرغب النادي الملكي في الحفاظ على اللاعب الذي تخرج من أكاديمية النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.