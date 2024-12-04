لمكافحة السمنة، الشباب والرياضة تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا" في الشرقية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة فى الإدارة المركزية للطب الرياضى برئاسة الدكتور سونيا عبد الوهاب، مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بقاعة الشهيد المنسي بنادي الشرقية الرياضى بمشاركة 250 فردا.

حضر مبادرة صحتك بالدنيا في نادي الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة ومحمد أيمن مدير ادارة وحدات الطب الرياضي بالوجه القبلى، مصطفى حمدى مدير إدارة وحدات الطب الرياضى بالوجه البحرى، الدكتور حسن الحاوى مشرف عام الوحدة.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بالشرقية

تضمنت المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام لنخبة من أساتذة كلية علوم الرياضة، إلى جانب إجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات بالمجان.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بالشرقية

كما تفقد الحضور مقر وحدة الطب الرياضى باستاد الزقازيق بعد تطويرها انشائيا للتعرف على احتياجات الوحدة وتشغيلها على أكمل وجه وتقديم خدمات التأهيل الرياضى لأبناء المحافظة من الرياضيين وأفراد المجتمع وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بالشرقية

أشرف صبحي يجري مباحثات علي هامش اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

فيما أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، عدد من المناقشات والمباحثات، مع ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ومجلس الإدارة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، ووزيري الرياضة باليابان وبولندا، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال الوكالة خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل علي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مختلف مجالات التعاون وخاصة فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.



أشرف صبحي يجري مباحثات علي هامش اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافها المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

أشرف صبحي يجري مباحثات علي هامش اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

ومن جانبه، أكد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" تقديره الكامل للدور الكبير الذى تحرزه مصر على صعيد ملف مكافحة المنشطات والتنسيق والتعاون الدائم بين الوكالة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوزارة والنتائج الإيجابية التى تتحقق جراء هذا التعاون.

جدير بالذكر أن مصر استضافت اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» مايو 2022.



وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره السعودي

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الأربعاء، عقب وصوله للمملكة العربية السعودية، لحضور اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية.

وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في كلا البلدين الشقيقين.

عقب وصوله الرياض لحضور اجتماعات الوادا، وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره السعودي

أكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل شراكة استراتيجية تعتمد على التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق في الأحداث الرياضية الكبرى، لافتًا إلى أهمية الرياضة كوسيلة لتبادل الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل بين الشباب في البلدين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى فرص الاستثمار في القطاع الرياضي، وضرورة تشجيع الشركات والمستثمرين على دعم المشاريع الرياضية المشتركة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين، والتي من شأنها تعزيز التعاون في كلا البلدين.

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