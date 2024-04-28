نظمت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بمحافظة أسيوط، والتي أقيمت بنزل الشباب بمشاركة 250 فردا.

شهدت المبادرة حضور كل من أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط وأحمد عبد ربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة ومحمد علي مدير إدارة الرياضة ومحمد أيمن مدير وحدات الطب الرياضى بالوجه القبلي.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بأسيوط، فيتو

وتتضمن المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام للدكتور احمد عثمان مدرس بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية باسيوط والدكتور طلعت قدرى، الى جانب اجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

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الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بأسيوط، فيتو

أقيمت المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بأسيوط، فيتو

الجدير بالذكر أن المرحلة الاولى أقيمت فى محافظات بالوجه البحري، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد والوجه القبلي بالأقصر وأسوان وأسيوط وقنا وبنى سويف.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بأسيوط، فيتو

وزير الشباب والرياضة يهنئ سلة الأهلي

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بعد تحقيق الفريق للفوز بالجولة الأخيرة من مجموعة النيل بالدوري الأفريقي بنتيجة 94-71.

وأعرب وزير الرياضة والذي تواجد بمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة بصالة حسن مصطفي بأكتوبر عن سعادته بتأهل الاهلي لكرة السلة والذي يعني بشكل مباشر تطوير الرياضة المصرية وشكل الرياضة المصرية اختلف فى المنشآت الرياضية العملاقة وتأهل النادي الأهلي والوصول للنهائيات لبطولة BAL 4 هو إنجاز لكرة السلة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة أن هناك زخما من الانتصارات في الرياضة المصرية بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية.

وأشار وزير الرياضة أصبح لدينا العديد من المنشآت على الطراز العالمي والذي ساعد الاتحادات الدولية فى اختيار مصر لتنظيم مختلف المسابقات الدولية والقارية بمختلف الألعاب.

وكان فريق الأهلي لكرة السلة قد ضمن التأهل إلى ربع نهائي الدوري الإفريقي للسلة بعد تغلبه مساء أمس على أهلي

بنغازي الليبي بنتيجة 87-76.