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رياضة

عقب وصوله الرياض لحضور اجتماعات الوادا، وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره السعودي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره السعودي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الأربعاء، عقب وصوله للمملكة العربية السعودية، لحضور اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية.

وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من الملفات المشتركة بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بما يخدم الرياضة في كلا البلدين الشقيقين.

عقب وصوله الرياض لحضور اجتماعات الوادا، وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره السعودي
عقب وصوله الرياض لحضور اجتماعات الوادا، وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره السعودي

أكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل شراكة استراتيجية تعتمد على التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق في الأحداث الرياضية الكبرى، لافتًا إلى أهمية الرياضة كوسيلة لتبادل الثقافات وتعزيز الفهم المتبادل بين الشباب في البلدين، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى فرص الاستثمار في القطاع الرياضي، وضرورة تشجيع الشركات والمستثمرين على دعم المشاريع الرياضية المشتركة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني لكلا البلدين، والتي من شأنها تعزيز التعاون في كلا البلدين.

وزير الرياضة يكرم منتخبي مصر مواليد 2005 و2008

فيما كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر مواليد 2005 و2008 في احتفالية خاصة أقامتها الوزارة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور قيادات الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين وأسرهم، والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبين.

يأتي التكريم بعد حصول منتخب مصر مواليد 2008 على بطولة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الأفريقية، وكذلك تكريم منتخب مصر 2005 للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وزير الرياضة يشكر اتحاد الكرة

في كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة إتحاد الكرة، قائلًا: "أشكر اتحاد الكرة على مجهوداته وهو يترك المسئولية ورأسه مرفوعة، وأشكره على تحمله الكثير من الضغوط خلال مدته وترك استكمال المسئولية للمجلس الجديد، وكافة الأمنيات بالتوفيق للمجلس الجديد في استدامة النجاح وخاصة للمنتخبات".

وأشار الوزير إلى أهمية دعم المواهب الشابة واستثمار إمكانياتهم لتطوير الرياضة المصرية، مشددًا أن الوزارة ستواصل تقديم كافة سبل الدعم للمنتخبات الوطنية من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات وتحقيق بطولات أفريقيا وليس التأهل لها فقط.

 

تأهل المنتخب الأول لكأس العالم

وتابع الوزير: "هدف المنتخب الأول هو الفوز بكأس الأمم في المغرب وهدف المنتخب الأولمبي هو تحقيق ميدالية في الأولمبياد المقبلة، عملنا من البداية على التخطيط والرؤية لبناء منتخب جيد للفترة القادمة، فلاعب المنتخب جندي يدافع عن علم بلده عن طريق الرياضة، وأن إدارة الرياضة المصرية مختلفة الفترة القادمة على كافة المستويات، والأولوية دائمًا للمنتخبات".

واختتم الوزير بتوجيه الشكر لجميع القائمين على إعداد المنتخبين، وحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج مشرفة في البطولات المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير قطاع الرياضة كجزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة.

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الشباب والرياضة أشرف صبحي عبد العزيز بن تركي الفيصل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وزير الشباب والرياضة

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