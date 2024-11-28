أشرف صبحي يكرم شابا مصريا بعد حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصطفى السيد، الشباب المصري الحاصل على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم في مجال الطاقة في كوريا الجنوبية.

جاء هذا اللقاء تكريمًا للإنجاز المميز الذي حققه مصطفى السيد، والذي يعكس قدرات الشباب المصري في مجال الابتكار والإبداع.

أشرف صبحي يكرم شاب مصري بعد حصوله علي جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم

أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة التي بذلها "مصطفى السيد"، للوصول إلى هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لدعم وتكريم المواهب الشابة التي تسهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي المعنيين بالوزارة بالاستعانة بالشاب الحاصل على جائزة أفضل مخترع على مستوى العالم في مجال الطاقة في كوريا الجنوبية، في تطوير أندية العلوم بمراكز الشباب.

أشرف صبحي يشهد ختام القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ختام القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة، والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وكيان اتحاد طلاب تحيا مصر، خلالها الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر الحالي.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب العربي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام جامعة الدول العربية بقضايا الشباب، وتطوير مهارات الشباب وإعدادهم لمستقبل أفضل، والحرص على دعمهم لتحقيق التنمية والنهوض بالدول العربية.

أشرف صبحي يشهد ختام القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة

وثمن وزير الشباب الاهتمام الكبير من الأمين العام لجامعة الدول العربية وحرصه علي القاء كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية، مشددًا على دور الكيانات الشبابية في بناء الإنسان، والعمل على تأهيل الشباب للمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم.

أشرف صبحي يشهد ختام القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن الشباب العربي له دورًا كبيرًا في نجاح القمة العربية الثالثة، والمخرجات الهامة لهذه القمة، والتي تسهم في تأهيل وتمكين الشباب العربي في كافة الدول العربية.

يذكر أن القمة الشبابية العربية تمثل منصة فريدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب الواعد من مختلف الدول العربية، والسعي لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

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