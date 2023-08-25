الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين (صور)

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العملين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بطولة التجديف، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

حضر منافسات بطولة التجديف كل من الدكتور وليد الرفاعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

وتقام البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وبمشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من مختلف دول العالم.

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وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

فعاليات رياضية في مهرجان العلمين

أشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الى اقامة البطولة والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" حيث يتم قامت خلاله وزارة الشباب والرياضة بإقامة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في مدينة العلمين، والذي يؤكد للعالم أجمع على قدرة الدولة المصرية على إقامة واستضافة مختلف البطولات الدولية والقارية والذي ظهر جليا خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الرياضة أن مهرجان العلمين يشهد خلال مدة إقامته استضافة ما يزيد على 12 بطولة وفعالية قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيمهم والإشراف عليهم بالتعاون مع الاتحادات المختلفة.

 

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات بطولة التجديف ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

 

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية  العلمين 2023، والمؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023 بقطر، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

حضر الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية  العلمين 2023 كل من الدكتور وليد الرفاعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

 

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

 

رحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالضيوف في مصر ومدينة العلمين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تطوير ونهضة كبيرة في مصر بصفة عامة ومدينة العلمين بصفة خاصة، وهو الأمر الذي وضع مدينة العلمين في مصاف المناطق السياحية وقبلة الزائرين.

 

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

وأضاف وزير الرياضة أن استغلال إمكانيات الدولة المصرية في السياحة الرياضية وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية وهو الأمر الذي يعمل على جذب السياح وزيادة أعدادهم في مصر.

 

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

 

واختتم وزير الرياضة كلمته بالترحيب بالسادة الضيوف في مصر متمنيا لهم التوفيق خلال منافسات البطولة، خاصة وان هذه البطولة مؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم لكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023، حيث سيتأهل للجولة النهائية الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في كل جولة من الجولات العالمية حيث يتم تجميع النقاط للتأهل.

 

أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين، فيتو 

ويشارك في البطولة 46 فريق من مختلف دول العالم، "25 فريق للرجال، 21 فريق للسيدات" حيث يزيد عدد المشاركين أكثر من 92 مشاركا ومشاركة.

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أشرف صبحي يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية ضمن مهرجان العلمين

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